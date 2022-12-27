Кевин Дюрант назвал топ-5 любимых альбомов 2022 года

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант назвал пятёрку любимых музыкальных альбомов 2022 года. 34-летний баскетболист является давним поклонником хип-хопа и назвал в интервью Boardroom топ-5 своих предпочтений в музыке.
1. Future — «I Never Liked You».
2. Drake, 21 Savage — «Her Loss».
3. 38 Spesh — «7 Shots».
4. Steve Lacy — «Gemini Rights».
5. Kodak Black — «Back for Everything».
Рейтинг Дюранта возглавил альбом рэпера Future из Атланты, вышедший 29 апреля и включающий в себя 16 композиций.
«Каждая песня Future попала в цель. Я не могу сказать, что у него были промахи. Этот парень открыт и честен. Он уязвим, но в то же время у него уверенный и по-своему агрессивный стиль. Он действительно аутентичен в своей музыке, понимаете?» — пояснил Дюрант выбор фаворита в своём рейтинге.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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