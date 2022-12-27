Стефен Карри поздравил Дэмьена Лилларда, обновившего недавно рекорд «Портленда»

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поздравил разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда с установлением уникального достижения.
Напомним, недавно Лиллард побил рекорд франшизы по набранным очкам. В матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:123) он реализовал в третьей четверти штрафной бросок и набрал 18 041-е очко в своей карьере за «Портленд». До этого лучший результат принадлежал Клайду Дрекслеру (18 040 очков).
«Дэмьен, поздравляю тебя с тем, что ты стал лучшим бомбардиром «Портленд Трэйл Блэйзерс» за всю историю франшизы. Потрясающее достижение, парень. У нас было много сражений, и было удивительно наблюдать за тем, как ты процветаешь из года в год. Чувак, продолжай набирать ещё больше очков и приносить успех для клуба и города в целом. Ещё раз поздравляю», — цитирует Карри NBC Sports.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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