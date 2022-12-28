«Я думал, что мы выиграли». Дончич объяснил свою реакцию на двухочковый в конце матча

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич забил двухочковый бросок за одну секунду до финальной сирены матча с «Нью-Йорк Никс» (126:121 ОТ), после чего бурно начал праздновать. Как оказалось позже, словенец в тот момент подумал, что вывел команду вперёд, однако на самом деле он просто сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

«Многие спрашивали меня об этом в раздевалке, и я сказал, что думал, что мы выиграли. Вот почему я так обратился к толпе. Я думал, что мы выиграли игру, а потом увидел, что счёт равный. Я такой: «Уф», — приводит слова Дончича ESPN.

Cтоит отметить, что в этом матче Дончич установил рекорд. Он заработал трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и 10 передач. Ранее в НБА никто не достигал показателей в 60+ очков, 20+ подборов и 10+ передач в одном матче.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: