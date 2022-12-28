Споэльстра: такое ощущение, что Леброн может играть до 50 лет
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Это безумие. Он заново определяет, что возможно в человеческой производительности. То, как он выглядит, похоже, что он Том Брэди в НБА, что он может просто продолжать в том же духе. Его атлетизм все еще на месте. Такое ощущение, что он мог бы играть до 50 лет и по-прежнему оставаться эффективным и двигаться вперёд», — приводит слова Споэльстры Fadeaway World.
Ранне бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался по поводу положения дел в «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив хорошую игру лидера команды Леброна Джеймса.
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Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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