Споэльстра: такое ощущение, что Леброн может играть до 50 лет

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Это безумие. Он заново определяет, что возможно в человеческой производительности. То, как он выглядит, похоже, что он Том Брэди в НБА, что он может просто продолжать в том же духе. Его атлетизм все еще на месте. Такое ощущение, что он мог бы играть до 50 лет и по-прежнему оставаться эффективным и двигаться вперёд», — приводит слова Споэльстры Fadeaway World.

Ранне бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался по поводу положения дел в «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив хорошую игру лидера команды Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: