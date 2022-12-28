Чарльз Баркли рассказал, что он проигрывал $ 1 млн за день около 20 раз в жизни

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, что он проигрывал много денег в азартные игры.

«В какой-то момент, без сомнения, это вышло из-под контроля. Я завязал почти на два года. Мне сказали, что азартные игры — это не моя проблема, я просто идиот. Я, наверное, выигрывал миллион пять или шесть раз, но проигрывал миллион где-то 10-20 раз, я не могу назвать точное число, потому что это было в 80-х годах», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Ранее Баркли высказал мнение, что клубу «Финикс Санз» нужно изменять подход к матчам, чтобы претендовать на чемпионство в НБА.

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