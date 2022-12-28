Защитник МБА Касаткин рассказал, как он играл в США
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Защитник МБА Даниил Касаткин рассказал о том, как он играл выступал в США за школьную команду.
«Опыт – это всегда хорошо, но оглядываясь назад, возможно, я бы не сделал этот шаг, будь у меня возможность это изменить.
Были случаи, когда меня там просто уничтожали. В дебютной игре я сделал пять потерь за первую четверть.
Почему сразу не отправили домой и как смог продержаться три года? Я акклиматизировался, показывал какой-то уровень — но в основном со школами послабее. С топовыми командами получалось далеко не всё», — сказал Касаткин на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Ранее Касаткин поделился впечатлением от текущего места своей команды.
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