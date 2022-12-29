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Леброн Джеймс: я знаю, что могу дать любому клубу с правильным подбором игроков

Леброн Джеймс: я знаю, что могу дать любому клубу с правильным подбором игроков
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что сейчас не думает над завершением карьеры, а продолжает думать о завоевании новых титулов.

«Я не хочу заканчивать карьеру, играя на таком уровне с командной точки зрения. Я всё еще хочу бороться за чемпионство, потому что знаю, что всё ещё могу дать любому клубу с правильным подбором игроков», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде проиграл «Майами Хит» (98:112). Леброн в этой встрече набрал 27 очков, совершил девять подборов и отдал шесть передач. Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Джимми Батлер. На его счету также 27 очков, а также пять подборов и четыре передачи.

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