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Остин Ривз может получить в межсезонье больше, чем ушедший из «Лейкерс» Карузо в 2021-м

Остин Ривз может получить в межсезонье больше, чем ушедший из «Лейкерс» Карузо в 2021-м
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может заработать после выхода на рынок свободных агентов больше, чем Алекс Карузо, который покинул «Лейкерс» перед сезоном-2021/2022. Как сообщил инсайдер The Athletic Джован Буха, Ривз рассчитывает на контракт с окладом в 10 и более миллионов долларов за сезон.

Карузо в межсезонье-2021 подписал четырёхлетний контракт с «Чикаго Буллз» на $ 36 млн. Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» на выезде проиграл «Майами Хит» (98:112). В настоящий момент «Лейкерс» занимают 13-е место в турнирной таблица НБА Западной конференции. В активе «озёрников» 14 побед при 21 поражении.

Куда вкладывают свои деньги звёздные игроки НБА?

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