Брат получившего по затылку Морица Вагнера рассказал о его состоянии

Франц Вагнер, брат и одноклубник игрока «Орландо Мэджик» Морица Вагнера, высказался о его состоянии. Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА между «Мэджик» и «Детройт Пистонс» произошла потасовка, в результате которой Мориц получил по затылку.



«Сейчас с Морицем всё в порядке. Обычно что-то подобное происходит на площадке, а не перед скамейкой запасных. Этим и объяснялось наше беспокойство за товарища по команде, ведь он был у скамейки соперников», — сказал Франц на пресс-конференции.



Напомним, в ходе борьбы за мяч Вагнер оттолкнул Киллиана Хейза («Пистонс»), в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку.

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