Брат получившего по затылку Морица Вагнера рассказал о его состоянии

Франц Вагнер, брат и одноклубник игрока «Орландо Мэджик» Морица Вагнера, высказался о его состоянии. Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА между «Мэджик» и «Детройт Пистонс» произошла потасовка, в результате которой Мориц получил по затылку.
«Сейчас с Морицем всё в порядке. Обычно что-то подобное происходит на площадке, а не перед скамейкой запасных. Этим и объяснялось наше беспокойство за товарища по команде, ведь он был у скамейки соперников», — сказал Франц на пресс-конференции.
Напомним, в ходе борьбы за мяч Вагнер оттолкнул Киллиана Хейза («Пистонс»), в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку.
Янис Тимма опубликовал юмористическое видео в TikTok:
- 29 декабря 2022
-
20:00
-
19:34
-
18:58
-
18:47
-
17:44
-
16:29
-
14:41
-
13:55
-
12:46
-
12:40
-
11:59
-
11:51
-
10:45
-
09:46
-
09:29
-
08:41
-
08:40
-
08:28
-
07:12
-
06:12
-
00:59
-
00:57
-
00:01
- 28 декабря 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:59
-
20:41
-
19:11
-
18:59
-
17:59
-
16:38
-
15:34
-
15:27
-
14:53