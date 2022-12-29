Тоскано-Андерсон назвал игрока НБА, с которым никто не может справиться в защите

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон высказался о бывшем товарище по команде, лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Когда Стеф в своей зоне, никто не может его остановить. Никто не может играть против него в защите. Никто. Ни одна душа в НБА не сможет против него защищаться», — сказал Тоскано-Андерсон на канале Buckets в YouTube.



Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри восемь раз принимал участие в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, шесть раз включался в сборные сезона. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас: