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Тоскано-Андерсон назвал игрока НБА, с которым никто не может справиться в защите

Тоскано-Андерсон назвал игрока НБА, с которым никто не может справиться в защите
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон высказался о бывшем товарище по команде, лидере «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Когда Стеф в своей зоне, никто не может его остановить. Никто не может играть против него в защите. Никто. Ни одна душа в НБА не сможет против него защищаться», — сказал Тоскано-Андерсон на канале Buckets в YouTube.

Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри восемь раз принимал участие в Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, шесть раз включался в сборные сезона. Считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

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