Богдан Богданович рассказал об отличиях НБА от европейского баскетбола

Экс-защитник «Фенербахче», ныне игрок «Атланты Хоукс» Богдан Богданович высказался об отличиях между НБА и европейским баскетболом.
«Здесь [в НБА] всё более заточено на индивидуализм по сравнению с Европой, где проводится много командных тренировок. Здесь больше матчей. Переезды в НБА давались мне непросто. В первый год я вообще не мог спать. Было тяжело. Иногда нужно было просто отдохнуть — игр просто слишком много. Всегда нужно помнить о графике. Буквально ежедневно.
Учитывая количество талантов и атлетичных игроков, которые есть в НБА, игра здесь более зрелищная. Болельщики здесь выступают за игроков, интересуются их жизнью, между тем в Европе порядок такой – команды, тренеры и только потом игроки», — приводит слова Богдановича TrendBasket.
Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:
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