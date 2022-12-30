Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богдан Богданович рассказал об отличиях НБА от европейского баскетбола

Богдан Богданович рассказал об отличиях НБА от европейского баскетбола
Комментарии

Экс-защитник «Фенербахче», ныне игрок «Атланты Хоукс» Богдан Богданович высказался об отличиях между НБА и европейским баскетболом.

«Здесь [в НБА] всё более заточено на индивидуализм по сравнению с Европой, где проводится много командных тренировок. Здесь больше матчей. Переезды в НБА давались мне непросто. В первый год я вообще не мог спать. Было тяжело. Иногда нужно было просто отдохнуть — игр просто слишком много. Всегда нужно помнить о графике. Буквально ежедневно.

Учитывая количество талантов и атлетичных игроков, которые есть в НБА, игра здесь более зрелищная. Болельщики здесь выступают за игроков, интересуются их жизнью, между тем в Европе порядок такой – команды, тренеры и только потом игроки», — приводит слова Богдановича TrendBasket.

Разыгрывающий «Атланты» Янг устроил конкурс трёхочковых бросков:

Новость по теме
Богдан Богданович: фанаты заставили меня волноваться как маленького ребёнка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022