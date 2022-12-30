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Лидер «Бостона» Джейлен Браун высказался о смерти Пеле

Лидер «Бостона» Джейлен Браун высказался о смерти Пеле
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался об уходе из жизни прославленного бразильского футболиста Пеле. Он умер вчера, 29 декабря. Пеле было 82 года.

«Покойся с миром, легенда. Сегодня мы отмечаем его наследие! Дух Пеле будет жить вечно», — написал Браун у себя в социальных сетях.

Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. Заболевание было выявлено у Пеле осенью прошлого года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться.

Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения:

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