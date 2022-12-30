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Богдан Богданович ответил на вопрос о возвращении в «Фенербахче»

Богдан Богданович ответил на вопрос о возвращении в «Фенербахче»
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Экс-защитник «Фенербахче», ныне игрок «Атланты Хоукс» Богдан Богданович признался, что в будущем хотел бы вернуться в турецкий клуб.

«Слежу ли я за «Фенербахче»? Да, когда у меня есть время. Команда в очень хорошем состоянии и играет действительно здорово. У них хорошая командная химия. Знаю, что в Сербии точно так же: болельщики хотят, чтобы команда выигрывала каждый матч, каждый чемпионат и каждый кубок. Желают, чтобы это было ежегодно. Однако это невозможно. Шансы вернуться? Никогда не знаешь наверняка. Надеюсь, наши пути снова пересекутся. Я скучаю по команде. Я очень скучаю», — приводит слова Богдановича TrendBasket.

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Ранее Богдан высказался об отличиях между НБА и европейским баскетболом.

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