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Энес Кантер прокомментировал задержание скандального экс-кикбоксёра

Энес Кантер прокомментировал задержание скандального экс-кикбоксёра
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Экс-форвард «Бостон Селтикс» Энес Кантер Фридом разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал арест бывшего кикбоксёра Эндрю Тейта с братом Тристаном в Румынии. Обоих арестовали по подозрению в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группировки.

«Какой прекрасный способ завершить 2022 год! Эндрю Тейта только что арестовали за торговлю людьми и изнасилование. Это карма, засранец», — написал Кантер.

Тейт ушёл из единоборств в 2013 году. В кикбоксинге он провёл 85 боёв, в которых одержал 76 побед и потерпел девять поражений.

Кантер был отчислен из «Бостона» в феврале прошлого года. С тех пор он находится без клуба.

Энес Кантер устроил битву снежками с партнёрами:

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