Форвард УНИКСа рискует пропустить полгода из-за травмы

28-летний форвард УНИКСа Станислав Ильницкий получил разрыв ахиллова сухожилия и рискует пропустить от четырёх до шести месяцев. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба. Травму Ильницкий получил в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (79:41). Он состоялся 22 декабря. Вчера, 29 декабря, Станислав перенёс операцию.



В настоящий момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе казанского клуба 16 побед при двух поражениях. Лидером является московский ЦСКА. Красно-синие ни разу не проигрывали, одержав победы в 18 встречах. Ильницкий принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 5,1 очка.

«Самара» победила УНИКС в Кубке Хайретдинова: