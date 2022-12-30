Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богданович рассказал, что перенял у Коби Брайанта

Богданович рассказал, что перенял у Коби Брайанта
Комментарии

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович рассказал, что так же, как и легендарный игрок Коби Брайант, старается усердно работать, чтобы увереннее чувствовать себя в официальных матчах.

«Что заставляет работать так же усердно, как это делал Коби? Не думаю, что на это есть какой-то один ответ. Прежде всего я люблю соревноваться. Таков у меня подход. Когда я проигрываю, думаю: «Этого больше не повторится!» Это мой способ мотивировать себя. К примеру, когда я травмировался, я ужесточал диеты и продолжал выполнять упражнения. Старался смотреть и читать много вещей из разных видов спорта, что повышало мою мотивацию. Когда я всё это делаю, то считаю, что после мне будет легче. Такой у меня менталитет. Об этом же говорил Коби. Он работал усердно, и потом легче справлялся со всем в матчах», — приводит слова Богдановича TrendBasket.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

Рейтинг: 15 лучших игроков в истории НБА Рейтинг: 15 лучших игроков в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022