Богданович рассказал, что перенял у Коби Брайанта

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович рассказал, что так же, как и легендарный игрок Коби Брайант, старается усердно работать, чтобы увереннее чувствовать себя в официальных матчах.



«Что заставляет работать так же усердно, как это делал Коби? Не думаю, что на это есть какой-то один ответ. Прежде всего я люблю соревноваться. Таков у меня подход. Когда я проигрываю, думаю: «Этого больше не повторится!» Это мой способ мотивировать себя. К примеру, когда я травмировался, я ужесточал диеты и продолжал выполнять упражнения. Старался смотреть и читать много вещей из разных видов спорта, что повышало мою мотивацию. Когда я всё это делаю, то считаю, что после мне будет легче. Такой у меня менталитет. Об этом же говорил Коби. Он работал усердно, и потом легче справлялся со всем в матчах», — приводит слова Богдановича TrendBasket.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: