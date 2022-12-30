Богданович рассказал, что перенял у Коби Брайанта

Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович рассказал, что так же, как и легендарный игрок Коби Брайант, старается усердно работать, чтобы увереннее чувствовать себя в официальных матчах.
«Что заставляет работать так же усердно, как это делал Коби? Не думаю, что на это есть какой-то один ответ. Прежде всего я люблю соревноваться. Таков у меня подход. Когда я проигрываю, думаю: «Этого больше не повторится!» Это мой способ мотивировать себя. К примеру, когда я травмировался, я ужесточал диеты и продолжал выполнять упражнения. Старался смотреть и читать много вещей из разных видов спорта, что повышало мою мотивацию. Когда я всё это делаю, то считаю, что после мне будет легче. Такой у меня менталитет. Об этом же говорил Коби. Он работал усердно, и потом легче справлялся со всем в матчах», — приводит слова Богдановича TrendBasket.
Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:
- 30 декабря 2022
-
17:00
-
16:22
-
15:38
-
14:14
-
14:03
-
13:32
-
13:07
-
12:37
-
12:21
-
11:56
-
11:16
-
10:36
-
10:00
-
09:22
-
09:00
-
07:04
-
01:05
-
00:12
- 29 декабря 2022
-
23:53
-
23:21
-
22:53
-
21:59
-
21:35
-
20:57
-
20:25
-
20:00
-
19:34
-
18:58
-
18:47
-
17:44
-
16:29
-
14:41
-
13:55
-
12:46
-
12:40