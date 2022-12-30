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Майк Джеймс повторил свой антирекорд пятилетней давности

Майк Джеймс повторил свой антирекорд пятилетней давности
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Экс-разыгрывающий ЦСКА, ныне игрок в «Монако» Майк Джеймс завершил матч регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» без единого попадания с игры. Как информирует Basket News, Джеймс не смог забить с игры впервые за пять лет. Ранее такое с ним случалось в 2017 году, когда он выступал за «Панатинаикос». Примечательно, что тогда он не забил тоже в матче с «Жальгирисом».

В общей сложности американский разыгрывающий не забивал с игры в Евролиге пять раз.

Напомним, матч «Монако» и «Жальгириса» завершился со счётом 84:82. В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 17,2 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 4,4 передачи. «Монако» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Евролиги.

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