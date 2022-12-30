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Грег Попович: не позволим Дончичу набрать 50 очков

Грег Попович: не позволим Дончичу набрать 50 очков
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович в преддверии очередного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» шутливо высказался о лидере соперника Луке Дончиче.

«Получится ли у нас не позволить Луке Дончичу набрать 60 очков? Мы не позволим ему набрать 50 очков, можете меня цитировать», — заявил Попович на пресс-конференции.

В матче с «Нью-Йорк Никс» Дончич оформил рекордный трипл-дабл для НБА, оформив 60 очков, 21 подбор и 10 результативных передач. В следующем матче с «Хьюстон Рокетс» словенский разыгрывающий вновь оформил трипл-дабл — 35 очков, 12 подборов и 13 результативных передач.

«Даллас» располагается на шестом месте в Западной конференции, «Сан-Антонио» — на 14-м.

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