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Пол Джордж: надеюсь, Тейтум и Браун будут играть вместе до конца карьеры

Пол Джордж: надеюсь, Тейтум и Браун будут играть вместе до конца карьеры
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высоко оценил игру лидеров «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна после очного матча в регулярном чемпионате НБА (110:116).

«У «Бостона» есть дуэт Брауна и Тейтума, а вокруг них собраны прекрасные игроки, эта команда очень сильна в атаке. Я вижу, что оба этих парня взрослеют, получают опыт, распределяют нагрузку между собой и пытаются быть и распасовщиками, и завершителями атак. Они стремятся делать друг друга лучше, и за этим приятно наблюдать, мне нравится их стиль игры.

Надеюсь, что Тейтум и Браун будут играть вместе до конца их карьер. Это особенный дуэт, и вместе они становятся особенными игроками», — приводит слова Джорджа Fadeaway World.

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