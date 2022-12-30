Пол Джордж: надеюсь, Тейтум и Браун будут играть вместе до конца карьеры
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высоко оценил игру лидеров «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна после очного матча в регулярном чемпионате НБА (110:116).
«У «Бостона» есть дуэт Брауна и Тейтума, а вокруг них собраны прекрасные игроки, эта команда очень сильна в атаке. Я вижу, что оба этих парня взрослеют, получают опыт, распределяют нагрузку между собой и пытаются быть и распасовщиками, и завершителями атак. Они стремятся делать друг друга лучше, и за этим приятно наблюдать, мне нравится их стиль игры.
Надеюсь, что Тейтум и Браун будут играть вместе до конца их карьер. Это особенный дуэт, и вместе они становятся особенными игроками», — приводит слова Джорджа Fadeaway World.
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