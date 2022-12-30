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Дюрант: в начале сезона нам не хватало идентичности

Дюрант: в начале сезона нам не хватало идентичности
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о старте нынешнего сезона НБА.

«Думаю, в начале сезона нам не хватало идентичности. Но потом, в прошлом месяце или около того мы смогли начать разбираться в себе. Сейчас мы понимаем, на что мы способны, и выходим на каждый матч, полагая, что, если будем придерживаться своего шаблона и структуры, у нас всё будет отлично, независимо от происходящего в матче», — приводит слова Кевина Дюранта YES Network.

«Бруклин» выиграл 10 матчей подряд и в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует на Востоке «Бостон Селтикс».

Ранее Дюрант рассказал, что он думает о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе и легендарном баскетболисте Майкле Джордане.

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