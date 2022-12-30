Эван Тёрнер: «Голден Стэйт» с Дюрантом выиграли титулы, но это был полный отстой

Бывший игрок НБА Эван Тёрнер высказался о пребывании Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз».



«Тогда вы выиграли много титулов, но это был полный отстой. На протяжении нескольких лет подряд вокруг «Уорриорз» постоянно создавались шумиха, к команде привлекали внимание. И это благодаря Кевину Дюранту. В какие-то моменты это выглядело просто несправедливо. Ты выходишь играть одновременно против Дюранта, Карри, Томпсона, Грина и Игуодалы, ещё каких-то ребят. Это было просто бессмысленно», — рассказал Тёрнер в подкасте игрока «Уорриорз» Андре Игуодалы.



Кевин Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 по 2019 год и дважды стал чемпионом НБА в составе калифорнийской команды. Сейчас игрок выступает за «Бруклин Нетс».

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