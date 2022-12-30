Патрик Беверли обвинил «Клипперс» в несправедливом отношении к себе
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли заявил, что «Лос-Анджелес Клипперс» обошёлся с ним несправедливо, не дав ему заслуженный контракт.
«Когда Крис Пол покинул «Клипперс», в команду пришёл я, и тогда она впервые дошла до финала Западной конференции. Им не удавалось это сделать с Крисом Полом, с Блэйком Гриффином, а со мной они туда вышли. Они пришли и сказали, что готовы дать мне заплату в $ 5-6 млн в год. Я воспринял это как плевок в лицо. Я ведь сделал клуб лучше, вывел их в финал конференции. Уверен, что со мной поступили несправедливо», — сказал Беверли в разговоре с YouTube-каналом LOL Network.
Беверли выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год, после чего перебрался в «Миннесоту».
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