Си Джей Макколлум установил рекорд франшизы по числу забитых трёхочковых

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум установил рекорд франшизы по количеству забитых трёхочковых в одном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ESPN AR.

Сегодня, в ночь на 31 декабря мск, в матче с «Филадельфией Сиксерс» (127:116) баскетболист реализовал 11 бросков из-за дуги, став самым результативным игроком матча (42 очка, четыре подбора и пять результативных передач).

Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ранее клубный рекорд принадлежал Предрагу Стояковичу, который 6 ноября 2007 года во встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс» сумел реализовать 10 трёхочковых.

«Я знаю, что это не будет длиться вечно. У вас не будет так часто этих моментов вечно. Так что я просто пытался впитать всю эту атмосферу и забить как можно больше трёхочковых», — прокомментировал свой рекорд Макколлум.