Си Джей Макколлум установил рекорд франшизы по числу забитых трёхочковых

Защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Си Джей Макколлум установил рекорд франшизы по количеству забитых трёхочковых в одном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает ESPN AR.
Сегодня, в ночь на 31 декабря мск, в матче с «Филадельфией Сиксерс» (127:116) баскетболист реализовал 11 бросков из-за дуги, став самым результативным игроком матча (42 очка, четыре подбора и пять результативных передач).
Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Ранее клубный рекорд принадлежал Предрагу Стояковичу, который 6 ноября 2007 года во встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс» сумел реализовать 10 трёхочковых.
«Я знаю, что это не будет длиться вечно. У вас не будет так часто этих моментов вечно. Так что я просто пытался впитать всю эту атмосферу и забить как можно больше трёхочковых», — прокомментировал свой рекорд Макколлум.
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