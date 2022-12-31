Пау Газоль отреагировал на выступление Леброна Джеймса в свой день рождения

Двукратный чемпион НБА испанский баскетболист Пау Газоль разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на выступление Леброна Джеймса в матче с «Атлантой Хоукс» (130:121).

Звёздный форвард «Лейкерс» в свой день рождения стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл (47 очков, 10 подборов и девять результативным передач). Баскетболисту в день игры исполнилось 38 лет.

«С 38-м днём рождения, Леброн! Вот как надо праздновать! Большая игра и великая победа!» — написал Газоль.

Отметим, Леброн стал лишь третьим игроком за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации, который в возрасте 38 лет и старше сумел набрать не менее 47 очков за матч. Ранее подобное удавалось сделать легендарному Майклу Джордану и Джамалу Кроуфорду.

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