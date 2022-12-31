Перкинс: «Голден Стэйт» — чемпионская команда дома и лотерея на выезде

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре «Голден Стэйт Уорриорз» в этом сезоне после победы команды в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:112). За четыре минуты до конца встречи «воины» уступали сопернику восемь очков, однако благодаря надёжной игре в защите и реализации своих моментов сумели совершить камбэк и добиться успеха.

«Голден Стэйт» действительно чемпионская команда на домашней арене и команда-лотерея на выезде! Я должен признать… Стив Керр натренировал свою задницу за последние четыре игры. Таково моё мнение», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

На данный момент «Голден Стэйт» располагается на девятом месте в таблице Западной конференции.

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«Голден Стэйт» — чемипон НБА сезона-2021/2022.