Шакил О'Нил: не поддерживаю ни одну команду в НБА, болею за Леброна и Карри

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный центровой Шакил О'Нил признался, что не поддерживает ни одну команду в лиге. По словам баскетболиста, ему больше нравится переживать за отдельных игроков — в частности, за звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«Я не болею ни за одну команду. Я сторонник индивидуализма. Болею за Леброна и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории баскетбола. Я переживаю за Стефа Карри каждый раз, когда он выполняет броски, и они залетают в цель», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Шакил О'Нил становился чемпионом НБА в составе клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (2000, 2001, 2002, 2006), трижды признавался самым ценным игроком финала НБА (2000, 2001, 2002) и один раз – самым ценным игроком сезона (2000).

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