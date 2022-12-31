Дюрант ответил на критику Тёрнера, назвавшего «Уорриорз» времён его выступления отстоем

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Бруклин Нетс», американец Кевин Дюрант отреагировал на критику бывшего игрока лиги Эвана Тёрнера.

Напомним, ранее Тёрнер заявил, что к Дюранту было слишком много внимания во время его выступления за «Голден Стэйт Уорриорз»,

«Вокруг «Уорриорз» постоянно создавались шумиха, к команде привлекали внимание. И это благодаря Кевину Дюранту. В какие-то моменты это выглядело просто несправедливо. Ты выходишь играть одновременно против Дюранта, Карри, Томпсона, Грина и Игуодалы», – рассказал Тёрнер в подкасте игрока «Уорриорз» Андре Игуодалы.

«Оу, это было несправедливо?!» – написал Дюрант в социальных сетях.

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