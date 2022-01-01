Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей

Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей
Комментарии

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 51 очко в матче с «Сан-Антонио» (126:125). 23-летний словенский баскетболист набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей и в четвёртый раз за карьеру. За всю историю «Маверикс» у остальных игроков всего было четыре матча с 50 очками вместе взятых.

Отметим, что Дончич стал самым результативным игроком матча, у него ещё четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и оформил две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 30 очков и четыре подбора.

Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой. Видеоролик:

Новость по теме
51 очко Луки Дончича принесло «Далласу» победу над «Сан-Антонио»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023