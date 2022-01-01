Лука Дончич набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич набрал 51 очко в матче с «Сан-Антонио» (126:125). 23-летний словенский баскетболист набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей и в четвёртый раз за карьеру. За всю историю «Маверикс» у остальных игроков всего было четыре матча с 50 очками вместе взятых.
Отметим, что Дончич стал самым результативным игроком матча, у него ещё четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского форварда Кристиана Вуда, который набрал 25 очков, сделал семь подборов и оформил две передачи. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Келдон Джонсон. На его счету 30 очков и четыре подбора.
Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой. Видеоролик:
Новость по теме51 очко Луки Дончича принесло «Далласу» победу над «Сан-Антонио»
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