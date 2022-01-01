23-летний Джа Морант хочет стать миллиардером к 30 годам

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант рассказал, что намерен стать миллиардером к 30 годам.
«Мы с мамой начали говорить об этом сразу после окончания сезона. Моя цель – стать миллиардером к 30 годам. Так что у меня есть семь лет», — приводит слова Моранта Forbes.
Для 23-летнего Моранта это уже четвёртый сезон в НБА. Летом прошлого года он подписал новый пятилетний контракт с командой, по которому может заработать € 215 млн. В своём первом сезоне Морант набирал в среднем 17,8 очков за игру, во втором и третьем — 19,1 и 27,4 соответственно. В текущем сезоне американец набирает в среднем по 27 очков за матч, а также делает 6,1 подбора.
«Мемфис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Выше расположились «Денвер» и «Нью-Орлеан».
- 1 января 2023
-
15:33
-
13:47
-
13:29
-
09:55
-
08:13
-
05:30
- 31 декабря 2022
-
21:02
-
19:57
-
19:55
-
18:58
-
17:41
-
16:49
-
16:17
-
15:49
-
15:13
-
14:35
-
13:42
-
13:20
-
12:56
-
12:19
-
11:34
-
10:58
-
10:39
-
10:19
-
09:45
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
07:06
-
06:47
-
05:57
-
00:44
-
00:38
- 30 декабря 2022
-
23:54
-
23:29