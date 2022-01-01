23-летний Джа Морант хочет стать миллиардером к 30 годам

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант рассказал, что намерен стать миллиардером к 30 годам.

«Мы с мамой начали говорить об этом сразу после окончания сезона. Моя цель – стать миллиардером к 30 годам. Так что у меня есть семь лет», — приводит слова Моранта Forbes.

Для 23-летнего Моранта это уже четвёртый сезон в НБА. Летом прошлого года он подписал новый пятилетний контракт с командой, по которому может заработать € 215 млн. В своём первом сезоне Морант набирал в среднем 17,8 очков за игру, во втором и третьем — 19,1 и 27,4 соответственно. В текущем сезоне американец набирает в среднем по 27 очков за матч, а также делает 6,1 подбора.

«Мемфис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Выше расположились «Денвер» и «Нью-Орлеан».