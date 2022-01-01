Центровой «Далласа» Кристиан Вуд: Дончич играет как MVP

Центровой «Далласа» Кристиан Вуд прокомментировал выступление своего партнёра по команде Луки Дончича в последних пяти матчах.

«Это невероятно. За семь лет в лиге я не видел, чтобы кто-то делал то, на что способен он. Он проводит невероятный отрезок. Он играет как MVP. Однозначно, один из лучших игроков лиги», — цитирует Вуда ESPN.

Дончич набрал 51 очко в матче с «Сан-Антонио» (126:125). 23-летний словенский баскетболист набрал 50+ очков в третий раз за последние пять матчей и в четвёртый раз за карьеру. За всю историю «Маверикс» у остальных игроков, вместе взятых, всего было четыре матча с 50 очками и более.

Лука стал первым игроком в истории лиги, набравшим 250+ очков, сделавшим 50+ подборов и 50+ передач за пять матчей.