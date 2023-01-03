Аналитик: игра Леброна с Уэстбруком уменьшает шансы «Лейкерс» на выход в плей-офф
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По мнению журналиста издания Bleacher Report Энди Бэйли, американский разыгрывающий Расселл Уэстбрук должен покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс» по окончании нынешнего сезона.
«Лос-Анджелес Лейкерс» пора положить конец эпохи Расселла Уэстбрука, даже если команда не выйдет из обмена в большом плюсе.
Хотя кажется, что именно этого и ожидает генеральный менеджер Роб Пелинка, из-за чего сделка может не состояться. А в это время плохая игра между Леброном Джеймсом и Уэстбруком продолжает стоить «Лос-Анджелесу» побед и уменьшать его шансы на выход плей-офф», – написал обозреватель.
Ранее инсайдер Джован Бух назвал маловероятным обмен Расселла Уэстбрука в ближайшее время.
Новость по темеИнсайдер оценил шансы на обмен Расселла Уэстбрука из «Лейкерс»
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:
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