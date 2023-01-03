Митчелл — о 71 очке: всегда верил, что могу стать одним из лучших игроков в лиге

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл высказался по поводу попадания в список игроков, которым удавалось в одном матче Национальной баскетбольной лиги набрать больше 70 очков. В матче с «Чикаго Буллз» (145:134, ОТ) Митчелл набрал 71 очко и стал седьмым игроком в истории НБА, которому покорилась отметка в 70 очков за одну игру.
«Я потерял дар речи и благословлён тем, что нахожусь в компании этих великих людей. Всегда верил, что могу стать одним из лучших игроков в лиге. Для меня важно не только то, что я сделал это, но и то, что сделал это в таком матче. Мы отыгрались и сумели победить. Это безумие», — приводит слова Митчелла Sky Sports.
Стоит отметить, что Митчелл также провёл самый результативный матч в нынешнем сезоне чемпионата.
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