Дончич и Порзингис признаны лучшими игроками недели НБА
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Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) признала лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича и Кристапса Порзингиса («Вашингтон Уизардс)» лучшими игроками 11-й игровой недели регулярного чемпионата нынешнего сезона.
Дончич помог «Далласу» завершить неделю с результатом 3-0. В среднем Лука набирал 48,7 очка, совершал 13 подборов и отдавал 10,7 передач.
Порзингис в 11-ю игровую неделю набирал 24,5 очка, совершал 8,5 подбора и 2,5 блок-шота. «Уизардс» сумели одержать победы во всех четырёх матчах матча недели.
Фото: https://twitter.com/NBAPR
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Луку Дончича:
Отметим, что Дончич стал игроком недели во второй раз подряд. Ранее о Луке высказался форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс.
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