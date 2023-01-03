Дончич и Порзингис признаны лучшими игроками недели НБА

Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) признала лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича и Кристапса Порзингиса («Вашингтон Уизардс)» лучшими игроками 11-й игровой недели регулярного чемпионата нынешнего сезона.

Дончич помог «Далласу» завершить неделю с результатом 3-0. В среднем Лука набирал 48,7 очка, совершал 13 подборов и отдавал 10,7 передач.

Порзингис в 11-ю игровую неделю набирал 24,5 очка, совершал 8,5 подбора и 2,5 блок-шота. «Уизардс» сумели одержать победы во всех четырёх матчах матча недели.

Фото: https://twitter.com/NBAPR

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Луку Дончича:

Отметим, что Дончич стал игроком недели во второй раз подряд. Ранее о Луке высказался форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс.