Килиан Мбаппе назвал топ-5 игроков НБА

Нападающий сборной Франции по футболу и «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал пятёрку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации.



«Мой топ-5? Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Лука Дончич и Джейсон Тейтум», — приводит слова нападающего французский аккаунт НБА в одной из социальных сетей.



Напомним, ранее Мбаппе разместил пост в социальных сетях, показав фотографию с одноклубником Ашрафом Хакими и звездой «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.



Килиан Мбаппе посетил матч регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 139:103.



«Бруклин» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НБА. У «Нетс» 25 побед при 12 поражениях.

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