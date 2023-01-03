Кайри Ирвинг: рад, что Митчелл побил мой рекорд
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг оценил исторический рекорд атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Донована Митчелла, который в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (145:134 ОТ) набрал 71 очко.
Это лучший результат в истории «Кавальерс». Ранее рекорд принадлежал Кайри Ирвингу и Леброну Джеймсу, которые в 2015 и в 2017 году соответственно набрали по 57 очков.
«Мы с Митчеллом только сегодня днём играли в Call of Duty. Я знал, что он серьёзно настроен, и рад, что ему удалось побить мой рекорд. Рекорды для того и существуют, чтобы люди их обновляли», — приводит слова Ирвинга ESPN.
Донован Митчелл также стал седьмым игроком в истории НБА, которому удалось набрать более 70 очков за игру.
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