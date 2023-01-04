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Кевин Лав: выступление Митчелла — лучшее, что я видел за 15 лет в НБА

Кевин Лав: выступление Митчелла — лучшее, что я видел за 15 лет в НБА
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Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав прокомментировал историческое выступление его партнёра Донована Митчелла в очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (145:134 ОТ).

Донован Митчелл набрал 71 очко, побив рекорд «Кливленда». Ранее лучший результат был у Кайри Ирвинга и Леброна Джеймса. Оба набирали по 57 очков.

«Я уже рассказал некоторым из наших парней, что это лучшее выступление, которое я видел за свои 15 лет в НБА. А я ведь был причастен и к другим великим матчам, которые считаются особенными. Я видел 55 очков Кайри Ирвинга в игре с «Портлендом», игру Леброна Джеймса в первом матче финальной серии в 2018 году, 57 очков Кайри в Сан-Антонио. Но выступление Донована было лучшим», — приводит слова Лава The Land on Demand.

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