Яннис Адетокунбо установил личный рекорд в НБА
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокумбо установил персональный рекорд по результативности в отдельном матче, информирует ESPN US. Во встрече регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс» (123:113) он набрал 55 очков. Ранее его лучшим результатом в карьере были 52 очка, которые он набрал в 2019 году.
Напомним, в матче с «Вашингтоном» Яннис также совершил 10 подборов и семь передач. Большой вклад в успех «Бакс» внёс и американский центровой Брук Лопес, который набрал 21 очко, сделал 12 подборов и три передачи. Самым результативным у гостей оказался центровой из Латвии Кристапс Порзингис. На его счету 22 очка, девять подборов и четыре передачи.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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