Американец Ричард Соломон высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Минском»

Американский форвард «Зенита» Ричард Соломон поделился мыслями о предстоящем выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоится сегодня, 4 января. Начало матча запланировано на 19:30 мск.
«Хотим начать этот год с победы. У нас были выходные после игры с «Енисеем», а потом все приехали и начали тренироваться, так что мы подходим к этому матчу в нормальном состоянии, все ребята готовы, никаких «праздничных» настроений. Едем в Минск за победой!» — приводит слова Соломона пресс-служба «Зенита».
В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе клуба из Санкт-Петербурга 13 побед и четыре поражения. «Минск» занимает последнее место (одна победа, 17 поражений).
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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