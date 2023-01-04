Гомельский рассказал, игроки каких амплуа нужны «Далласу» в помощь к Дончичу

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу звёздного игрока «Даллас Маверикс» Луки Дончича. У Владимира поинтересовались, нужен ли «Далласу» ещё один звёздный «большой» в пару к Луке.



«Очень сложно играть на таком высоком уровне продолжительный отрезок времени (30–45 дней). Луке потребуется отдых, а больше звёзд в команде «Далласа» нет. Требуется либо центровой, либо выдающийся четвёртый номер», — написал Гомельский.



В нынешнем сезоне НБА Дончич принял участие в 35 матчах, в которых в среднем приносил своей команде 34,3 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,9 передачи.

Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челлендже с бумагой: