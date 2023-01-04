Дарол Эрнандес-Зиненко — о матче с «Зенитом»: «Минск» сделает всё, что в его силах

Форвард «Минска» Дарол Эрнандес-Зиненко поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится сегодня, 4 января. Начало запланировано на 19:30 мск.

«Я думаю, что матч с «Зенитом» обещает быть захватывающим. Всегда приятно играть против сильного соперника – чемпиона Единой лиги ВТБ. Мы должны выйти на площадку сосредоточенными и с достаточным количеством энергии, чтобы всё шло хорошо. Я верю, что команда сделает всё, что в её силах, и мы проведём достойную игру. Всех с наступившим новым годом!» — приводит слова Эрнандеса-Зиненко пресс-служба «Минска».

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: