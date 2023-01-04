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Базаревич: у «Самары» были непростые времена. Победа над «Астаной» прибавит уверенности

Базаревич: у «Самары» были непростые времена. Победа над «Астаной» прибавит уверенности
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу в матче с «Астаной». Встреча завершилась со счётом 99:51.

«Поздравляю своих игроков с победой. У нас были непростые времена, и эта победа прибавит нам уверенности.

У нас был небольшой перерыв после предыдущего матча, мы дали небольшой отдых игрокам и смогли наконец потренироваться. Это также сыграло свою роль. Игроки отнеслись к матчу серьёзно, и ко второй половине, хотя разница была большой, продолжали играть с полной самоотдачей, что радует», – цитирует Базаревича пресс-служба турнира.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 19 очков. 18 очков набрал Маркос Найт. По 13 очков на свой счёт записали Джордан Теодор и Кей Си Риверс.

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