«Црвена Звезда» сделала заявление после санкций со стороны Евролиги

Сербская команда «Црвена Звезда» отреагировала на санкции, которые в отношении неё ввела Евролига. Напомним, «Црвене Звезде» запретили проводить регистрацию новых игроков и тренеров до 28 февраля. Кроме того, клубу нужно будет выплатить штраф в размере € 25 тысяч. В качестве причины подобных мер в Евролиге назвали нарушение со стороны «Црвены Звезды» правил финансового фэйр-плей.



«Команда считает, что это наказание является чрезвычайно суровым. В ближайшие дни клуб будет добиваться отмены этого наказания, используя для этого все юридические средства!» — говорится в сообщении «Црвены Звезды».



Напомним, сербский клуб может обжаловать решение Евролиги в Спортивном арбитражном суде.

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