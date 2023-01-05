«Црвена Звезда» сделала заявление после санкций со стороны Евролиги
Поделиться
Сербская команда «Црвена Звезда» отреагировала на санкции, которые в отношении неё ввела Евролига. Напомним, «Црвене Звезде» запретили проводить регистрацию новых игроков и тренеров до 28 февраля. Кроме того, клубу нужно будет выплатить штраф в размере € 25 тысяч. В качестве причины подобных мер в Евролиге назвали нарушение со стороны «Црвены Звезды» правил финансового фэйр-плей.
«Команда считает, что это наказание является чрезвычайно суровым. В ближайшие дни клуб будет добиваться отмены этого наказания, используя для этого все юридические средства!» — говорится в сообщении «Црвены Звезды».
Напомним, сербский клуб может обжаловать решение Евролиги в Спортивном арбитражном суде.
Новость по темеЕвролига наложила санкции на «Црвену Звезду»
Комментарии
- 5 января 2023
-
19:28
-
18:34
-
18:05
-
16:49
-
16:14
-
15:44
-
14:37
-
13:39
-
12:20
-
11:45
-
10:53
-
10:05
-
09:39
-
09:00
-
06:48
-
06:32
- 4 января 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:20
-
22:01
-
21:41
-
21:12
-
20:54
-
19:03
-
18:05
-
17:33
-
15:42
-
14:14
-
13:19
-
12:47
-
11:49
-
10:51
-
10:05
-
09:12
-
08:30
Партнерский контент