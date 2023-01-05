Наставник ЦСКА Райкович назвал команду Единой лиги ВТБ, которая стала играть лучше

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего матча Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Эта встреча состоится завтра, 6 января. Начало запланировано на 13:00 мск. Матч состоится в Красноярске. По словам Райковича, «Енисей» стал лучше играть по сравнению с первым матчем между командами, состоявшимся в конце октября в Москве (102:66).



«У нас случилась необычно долгая пауза в ходе сезона, мы использовали её для отдыха, восстановления и перезагрузки. Также было здорово провести чуть больше времени с семьями, и я надеюсь, что все наши болельщики здорово провели выходные. Хочу всех поздравить с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством! Сейчас пора возвращать свой ритм. Нам предстоит матч с «Енисеем», который очевидно добавил в уровне баскетбола, стал играть лучше по сравнению с нашей первой встречей в Москве. Нужно действовать собранно и качественно, чтобы обеспечить победу на выезде», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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