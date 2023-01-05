Керр назвал дату возвращения в строй Стефена Карри после травмы

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о возвращении в строй травмированного лидера команды Стефена Карри. Напомним, Карри травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс» в декабре прошлого года.
«Думаю, 13 января. Восстановление проходит очень хорошо, не было никаких неудач. Стефен выходит на площадку и выполняет всё больше и больше с каждым днём. Так что мы надеемся, что на следующей неделе он вернётся. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Керр на пресс-конференции.
14 января в 3:30 мск «Голден Стэйт» проведёт выездной матч с клубом «Сан-Антонио Спёрс».
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
Недавно легендарный центровой Шакил О'Нил признался, что не поддерживает ни одну команду в лиге, а болеет за Карри.
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