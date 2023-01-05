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Лидер «Вашингтона» выбыл из строя из-за рецидива

Лидер «Вашингтона» выбыл из строя из-за рецидива
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Лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил выбыл из строя по крайней мере на три матча. Об этом информирует пресс-служба «Вашингтона».

Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Милуоки Бакс», который состоялся 4 января (113:123). После прохождения МРТ у Била было диагностировано незначительное растяжение левого подколенного сухожилия. В команде сообщили, что Брэдли будет повторно обследован через неделю. Недавно у игрока была такая же травма.

В нынешнем сезоне НБА Бил принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 22,9 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 5,2 передачи. Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с клубом «Оклахома-Сити Тандер». Он состоится 7 января и начнётся в 4:00 мск.

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