Лидер «Жальгириса» получил разрыв ахиллова сухожилия, выбыв до конца сезона

Американский защитник «Жальгириса» Кинан Эванс получил разрыв ахиллова сухожилия, завершив сезон досрочно. Об этом информирует пресс-служба литовской команды. Американец выбыл из строя на срок 6-8 месяцев. Игрок уже перенёс операцию.

Эванс получил травму в матче регулярного чемпионате Евролиги со стамбульским «Фенербахче» (86:66). Инцидент случился в самом начале встречи. Кинан начинал атаку команды, но споткнулся, почувствовав острую боль, после чего упал на паркет.

Фото: https://twitter.com/BasketNews_com

В нынешнем сезоне Евролиги Эванс в среднем набирал 15,9 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,7 передачи.

В следующем туре соревнований «Жальгирис» на выезде сыграет с «Виртусом». Встреча состоится 10 января. Начало – в 22:30 мск.