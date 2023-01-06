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«Боятся, что могу сказать неприятную правду». Гомельский опроверг назначение на матч ЦСКА

«Боятся, что могу сказать неприятную правду». Гомельский опроверг назначение на матч ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал сообщение пользователя своего официального сайта, который поздравил его с назначением на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и ЦСКА. Гомельский опроверг факт назначения на эту встречу.

«Ну вот мы и дождались. Вы будете комментировать матч с участием нашей родной команды! Поздравляю всех нас, а Вас в первую очередь», — написал пользователь.

«Не буду я комментировать игру «Енисей» – ЦСКА. Какой-то начальник позвонил на «Матч ТВ» и убедил руководство канала не ставить меня на игры ЦСКА. Наверное, боятся, что я могу сказать какую-нибудь неприятную правду», — ответил Владимир.

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