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«Лейкерс» могут подписать краткосрочный контракт со Стерлингом Брауном

«Лейкерс» могут подписать краткосрочный контракт со Стерлингом Брауном
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Защитник Стерлинг Браун, в прошлом сезоне выступавший за «Даллас Маверикс», а ныне являющийся свободным агентом, в ближайшее время может подписать 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

На счету Брауна пять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Помимо «Далласа», 27-летний защитник играл также в «Милуоки Бакс» и «Хьюстон Рокетс».

Нынешний сезон Браун, ставший свободным агентом, начал в G-лиге в команде «Рэпторс 905».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА провёл 38 матчей, одержав победы в 17 из них. Команда располагается на 12-м месте в Западной конференции.

Ранее также сообщалось, что Демаркус Казинс пройдёт медосмотр в «Лейкерс».

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