«Лейкерс» могут подписать краткосрочный контракт со Стерлингом Брауном
Поделиться
Защитник Стерлинг Браун, в прошлом сезоне выступавший за «Даллас Маверикс», а ныне являющийся свободным агентом, в ближайшее время может подписать 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
На счету Брауна пять сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации. Помимо «Далласа», 27-летний защитник играл также в «Милуоки Бакс» и «Хьюстон Рокетс».
Нынешний сезон Браун, ставший свободным агентом, начал в G-лиге в команде «Рэпторс 905».
«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА провёл 38 матчей, одержав победы в 17 из них. Команда располагается на 12-м месте в Западной конференции.
Ранее также сообщалось, что Демаркус Казинс пройдёт медосмотр в «Лейкерс».
Новость по темеДемаркус Казинс пройдёт медосмотр в «Лейкерс»
Комментарии
- 7 января 2023
-
00:29
-
00:28
- 6 января 2023
-
23:02
-
22:18
-
22:03
-
21:32
-
20:05
-
19:55
-
19:00
-
18:55
-
17:48
-
17:42
-
16:43
-
15:56
-
15:07
-
14:47
-
14:23
-
12:55
-
11:52
-
11:16
-
09:41
-
09:27
-
06:52
-
00:53
-
00:29
- 5 января 2023
-
23:59
-
22:57
-
22:09
-
21:00
-
20:18
-
19:28
-
18:34
-
18:05
-
16:49
-
16:14
Партнерский контент