Экс-тренер НБА: не уверен, что Энтони Дэвис попадёт в Зал славы

Бывший тренер НБА, ныне телекомментатор Джефф ван Ганди поделился мнением о том, может ли форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис расчитывать на попадание в Зал славы НБА в будущем.
«Уверен ли я, что если Дэвис сегодня завершит карьеру, то попадёт в Зал славы? Лично я совершенно в этом не уверен. Из-за его травм мне не кажется, что он двигается в этом направлении. Слишком много матчей он пропустил. Так что, на мой взгляд, его сложно назвать будущим членом Зала славы», — приводит слова ван Ганди Lakers Daily.
В нынешнем сезоне Энтони Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем за игру 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативные передачи.
Сейчас Дэвис восстанавливается от очередной травмы.
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