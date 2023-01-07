Этторе Мессина считает, что Евролига нуждается в изменении формата плей-офф

Главный тренер баскетбольного клуба «Милана» Этторе Мессина считает, что Евролиге стоит изменить формат плей-офф.



«Как видите, в каждом туре бывает как минимум пара сюрпризов. Кто-то может легкомысленно отнестись к игре и проиграть. Всякое может быть. Турнирная таблица сейчас достаточно сбалансирована. В другие сезоны были такие команды, как «Химки», которые много проигрывали, что повышало возможность попасть в плей-офф.



Ещё два три-года назад я говорил, что нужен новый формат плей-офф. Восемь команд из 18, которые выйдут в плей-офф — не очень справедливо. Попадание в плей-офф — большое достижение. Думаю, в будущем стоит обсудить возможность изменений в Евролиге», — приводит слова Мессины Basket News.

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